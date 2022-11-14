اذاعة وتلفزيون
“أطلس المغرب” على “الثقافية”
يلتقي مشاهدو قناة “الثقافية” اليوم (الاثنين) مع حلقة جديدة من السلسلة الوثائقية “أطلس المغرب” من إعداد وتقديم حميد المرجاني، وإخراج منير العباسي. وتتناول الحلقة جوانب المشهد من الثقافي بتطوان من خلال تسليط الضوء على أهم المبادرات ذات الهدف الثقافي التي تحرص على تنفيذها عدة مؤسسات حكومية وأخرىأكمل القراءة »
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