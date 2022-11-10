الركراكي يكشف عن اللائحة النهائية لأسود الأطلس

كشف الناخب الوطني وليد الركراكي ،اليوم الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، عن اللائحة النهائية ل “أسود الأطلس” التي ستشارك في كأس العالم ” قطر 2022 ” ، والتي تميزت بعودة المهاجم عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد السعودي .

وفي مايلي لائحة ال26 لاعبا الذين تم استدعاؤهم:

– حراسة المرمى .. ياسين بونو (اشبيلية الإسباني) ومنير الكجوي (الوحدة السعودي) ورضا التكناوتي (الوداد الرياضي).

— خط الدفاع.. أشرف حكيمي (سان جيرمان الفرنسي)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ) ، نايف أكرد (ويست هام الانجليزي) ، رومان سايس (بشكتاش التركي) ، أشرف داري (بريست الفرنسي)، جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني) ، يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي) ، بدر بانون (قطر القطري).

– وسط الميدان .. سفيان أمرابط (فيورونتينا الايطالي) ، عبد الحميد صابيري (سامبدوريا الايطالي) ، سليم أملاح (ستندار دو لييج البلجيكي) ، عزالدين أوناحي (انجيه الفرنسي)، بلال القنوس (جانك البلجيكي) ، يحيى جبران (الوداد الرياضي).

— خط الهجوم.. حكيم زياش (تشلسي الانجليزي) ، سفيان بوفال (أنجيه الفرنسي) ، أمين حارث (أولمبيك مارسيليا) ، عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا الاسباني) ، زكرياء أبوخلال (تولوز الفرنسي) ، إلياس شاعر (كوينز بارك رنجز الانجليزي) ، يوسف النصيري (اشبيلية الإسباني) ، وليد شديرة (باري الايطالي)، عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي).