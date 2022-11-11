حوادث
تنصيب رئيس إدارية البيضاء
شفيق تعهد بالرفع من إشعاع المحكمة وضمان الحماية القضائية للاستثمار كانت المحكمة الإدارية بالبيضاء، زوال أول أمس (الأربعاء)، على موعد مع تسليم عبد المجيد شفيق سند تعيينه من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على موافقة الملك، رئيسا جديدا للتدبير الإداري والقضائي لأكبر قصر للعدالة الإدارية بالمملكة،أكمل القراءة »
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