مجتمع
تاوناتيات في شركة للألياف بطنجة
انتقت لجنة خاصة 178 شابة من إقليم تاونات، تتراوح أعمارهن بين 18 سنة و26، للاستفادة من العمل في شركة متخصصة في صناعة الألياف البصرية والأسلاك الكهربائية لصناعة السيارات بطنجة، في مبادرة نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ووكالة إنعاش التشغيل والكفاءات. وانتقيت المستفيدات المتوفرات على شروط متعددة للعملأكمل القراءة »
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