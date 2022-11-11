حوادث
القضاء يصفع جماعة إنزكان
وثائق تفند الأسباب التي ذكر رئيس المجلس بأنها السبب الحقيقي وراء قرار فسخ الاتفاقية قضت المحكمة الإدارية بأكادير بوقف تنفيذ القرار الإداري، الصادر عن رئيس جماعة إنزكان بتاريخ 30 شتنبر الماضي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، إلى حين البت في دعوى الموضوع نهائيا. وقرنت حكمها بالنفاذأكمل القراءة »
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