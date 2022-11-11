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حوادث

قتل بساطور بمريرت

منذ 10 دقائق
اهتزت مريرت على وقع جريمة قتل بشعة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني، على يد شخص من ذوي السوابق القضائية، دون معرفة الأسباب الحقيقية. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الجريمة وقعت بحي آيت عمي علي، حيث عمد الجاني إلى توجيه مجموعةأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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