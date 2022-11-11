الأولى
تحت الدف
يبدو أن عبارة “ديكاج” أي ارحل، تحتل حيزا كبيرا في فكر وقاموس والي جهة البيضاء سطات، أو أنها من مخلفات أزمة نفسية وتقنية يعانيها، إلى درجة أنه نسي نفسه، أول أمس (الأربعاء)، أثناء حضوره مراسم تنصيب رئيس المحكمة الإدارية للبيضاء، ووقف محاولا طرد مصورين صحافيين، على قلتهم،أكمل القراءة »
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