وطنية
مضيان: يجب تصحيح صورة البرلماني
انتقد رؤساء فرق من الأغلبية والمعارضة، التصفيق لبعض الأوصاف النمطية السائدة عن البرلماني بأنه «شلاهبي» و»شفار»، و»كرش الحرام»، وعن المؤسسة التشريعية بأنها «مجلس النوام»، وغيرها من النعوت القدحية. وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، إنه مطلوب من مؤسسة مجلس النواب، العمل على محو الصورة النمطية العالقةأكمل القراءة »
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