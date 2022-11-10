اذاعة وتلفزيون
“تذكر مراكش”… مشروع سينمائي
من إنتاج مغربي إسرائيلي وأنجزت ضمنه خمسة أفلام يعتبر “تذكر مراكش” مشروعا سينمائيا من إنتاج مغربي إسرائيلي أنجزت في إطاره خمسة أفلام قصيرة سيتم عرضها للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان سينما الجنوب بسديروت إلى غاية عاشر نونبر الجاري. ويسلط المشروع السينمائي الضوء على موضوع “يهود مراكش بينأكمل القراءة »
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