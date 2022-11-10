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وطنية

زلزال‭ ‬يهز‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين

منذ 16 ثانية
مناورات‭ ‬تدليس‭ ‬وخروقات‭ ‬وراء‭ ‬إلغاء‭ ‬انتخاب‭ ‬المستشارين‭ ‬المعنيين‭     (‬أرشيف‭)‬
المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬تسقط‭ ‬متقاعدين‭ ‬من‭ ‬رفاق‭ ‬المخارق‭ ‬ومستشار‭ ‬‮«‬الباطرونا‮»‬‭ ‬بسوس هز‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬القاضي‭ ‬بإلغاء‭ ‬عضوية‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعضاء‭ ‬بمجلس‭ ‬المستشارين،‭ ‬اثنان‭ ‬ينتميان‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل،‭ ‬ومستشار‭ ‬يمثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لمقاولات‭ ‬المغرب،‭ ‬الغرفة‭ ‬الثانية،‭ ‬بعد‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬الطعون‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬بها‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬اقتراع‭أكمل القراءة »

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