وطنية
زلزال يهز مجلس المستشارين
المحكمة الدستورية تسقط متقاعدين من رفاق المخارق ومستشار «الباطرونا» بسوس هز قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء عضوية ثلاثة أعضاء بمجلس المستشارين، اثنان ينتميان إلى فريق الاتحاد المغربي للشغل، ومستشار يمثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الغرفة الثانية، بعد البت في الطعون التي توصلت بها المحكمة في شأن اقتراعأكمل القراءة »
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