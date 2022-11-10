الرياضة
“هيا” لن تعفي 25 ألف مغربي من التذاكر
تخول لهم التنقل بحرية بقطر ولا تضمن لهم حضور المباريات ذكرت مصادر ل”الصباح” أن ما يقارب 25 ألف مغربي حصلوا على بطاقة “هيا”، التي تخول لهم ولوج قطر، لحضور أجواء كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في 20 نونبر الجاري. ونال هذا العدد من الجماهير البطاقة بغيةأكمل القراءة »
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