الرياضة
النزاعات تستنفر الرجاء
يسابق الزمن لتسويتها ويعسكر بمراكش والإمارات ويواجه الترجي والعين والأهلي ويقبل استقالتين علمت “الصباح” أن المكتب المسير للرجاء يسابق الزمن من أجل الوصول إلى اتفاق مع دائنين، من بينهم لاعبون سابقون ومؤسسة فندقية، بغية إنهاء النزاع القائم بخصوص مستحقات عالقة. وهدد لاعبون سابقون للرجاء باللجوء إلى لجنةأكمل القراءة »
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