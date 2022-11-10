الرياضة
الدكيك: حققنا مكاسب إضافية
منتخب «فوتسال» يهزم أوزبكستان مرتين ويكتشف لاعبين جددا قال هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني داخل القاعة، إن الفوز على أوزبكستان في مباراتين إعداديتين الاثنين الماضي، وأول أمس (الثلاثاء)، بـ (4 – 3) و(6 – 2) بالقاعة المغطاة التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، يؤكد المسيرة الناجحةأكمل القراءة »
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