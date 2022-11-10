الرياضة
بلاتر: مونديال قطر خطأ
قال سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إن قرار المكتب التنفيذي السابق بمنح قطر استضافة كأس العالم 2022 كان “خطأ”. ونالت قطر حق تنظيم المونديال في 2010، بعد تفوقها بالأصوات على الولايات المتحدة الأمريكية ب 14 صوتا مقابل ثمانية. وقال بلاتر في تصريح لوكالةأكمل القراءة »
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