الرياضة
الركراكي: لن نكون لقمة سائغة
الناخب الوطني قال إن تجاوز الدور الأول سيكون إنجازا قال الناخب الوطني وليد الركراكي، إن الأسود لن يكونوا لقمة سائغة أمام منافسيهم في مونديال قطر. وكشف الركراكي في حوار أجراه مع موقع “فيفا”، أنه سيبذل قصارى جهده لتشريف كرة القدم الوطنية في كأس العالم، رغم قصر فترةأكمل القراءة »
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