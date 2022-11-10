الرياضة
رسالة رياضية: صناعة الأزمة
المستوى الذي تقدمه بعض الفرق الوطنية، والظروف التي تمارس فيها، لها تفسيران: غياب مشاريع وبرامج للتطوير من قبل مسيريها والشركات التي أنشأتها، وغياب دفاتر تحملات صارمة للممارسة في بطولة يقال إنها احترافية. وينطبق هذا الوضع بنسبة كبيرة على أندية لم تعد قادرة على احترام تعاقداتها، مثل مولوديةأكمل القراءة »
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