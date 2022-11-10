الرياضة
فريقان إنجليزيان يتنافسان على أبو خلال
تولوز يعول على تألقه في المونديال لرفع قيمته التسويقية توصلت إدارة تولوز الفرنسي بعرضين إنجليزيين، للاعب الدولي المغربي زكريا أبو خلال. وكشفت صحيفة “فوتبول إنسايدر” الإنجليزية أن ليستر سيتي وساوتهامبتن تقدما بعرض لضم أبو خلال، بالنظر إلى المستوى الذي قدمه رفقة فريقه منذ بداية الموسم، في الدوريأكمل القراءة »
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