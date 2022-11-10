الرياضة
ضبط 144 كأس عالم مزورة
أوضحت وزارة الداخلية القطرية، الأسبوع الماضي، أنها ضبطت 144 كأسا للعالم، مقلدة، مضيفة أن أصحابها كانوا يريدون بيعها عبر الإنترنت في البلاد، خلال المنافسات العالمية، التي تنطلق في 20 نونبر الجاري. وقالت الوزارة إن فرقها الأمنية “تمكنت من ضبط 144 كأسا مقلدة تماثل كأس بطولة العالم فيفاأكمل القراءة »
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