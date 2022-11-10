fbpx
الرياضة

ضبط 144 كأس عالم مزورة

منذ 24 ثانية
أوضحت وزارة الداخلية القطرية، الأسبوع الماضي، أنها ضبطت 144 كأسا للعالم، مقلدة، مضيفة أن أصحابها كانوا يريدون بيعها عبر الإنترنت في البلاد، خلال المنافسات العالمية، التي تنطلق في 20 نونبر الجاري. وقالت الوزارة إن فرقها الأمنية “تمكنت من ضبط 144 كأسا مقلدة تماثل كأس بطولة العالم فيفاأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 24 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى