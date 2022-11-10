الصباح الفني
مغربية في سباق “تحدي القراءة”
قالت إن البرنامج بذرة تنمو لتكون شجرة نقطف ثمارها دخلت المغربية إحسان حاضر، في منافسة قوية للظفر بلقب “تحدي القراءة العربي”، في موسمه الجديد، إذ من المتنظر أن يعلن عن النتائج النهاية، اليوم (الخميس)، في حفل سيقام بدبي. وتأهل إلى التصفيات النهائية أبطال متميزون على المستوى الوطني،أكمل القراءة »
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