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الصباح الفني

مغربية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ “‬تحدي‭ ‬القراءة‭”‬

منذ 20 ثانية
الوفد المغربي. (خاص)
قالت‭ ‬إن‭ ‬البرنامج‭ ‬بذرة‭ ‬تنمو‭ ‬لتكون‭ ‬شجرة‭ ‬نقطف‭ ‬ثمارها دخلت‭ ‬المغربية‭ ‬إحسان‭ ‬حاضر،‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬للظفر‭ ‬بلقب‭ “‬تحدي‭ ‬القراءة‭ ‬العربي‭”‬،‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الجديد،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المتنظر‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬عن‭ ‬النتائج‭ ‬النهاية،‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬سيقام‭ ‬بدبي‭.‬ وتأهل‭ ‬إلى‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬أبطال‭ ‬متميزون‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭أكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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