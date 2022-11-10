الرياضة
الفتيان يتخطون تونس بثنائية
شيبا يحذر لاعبيه من الغرور ويشرع في التحضير لليبيا خطا المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة خطوة هامة، نحو التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للفتيان، بفوزه على نظيره التونسي بهدفين لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء) بملعب 5 يوليوز بالجزائر، لحساب الجولة الأولى منأكمل القراءة »
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