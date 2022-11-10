الرياضة
المولودية يستنجد بنجحي
المدرب الجديد درب الفريق الأول للخور وتوج بالعصبة والبطولة مع الوداد عين مولودية وجدة المدرب عمر نجحي، من أجل الإشراف على تدريب الفريق الأول، بعقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري، حسب بلاغ للنادي عبر صفحته الرسمية ب”فيسبوك”. وسيعوض نجحي المدرب منير الجعواني الذي تمت إقالته،أكمل القراءة »
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