اذاعة وتلفزيون
تتويج 3 أفلام مغربية في قرطاج
فازت ثلاثة أفلام مغربية بجوائز الدورة الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، التي أسدل الستار على فعالياتها، مساء السبت الماضي بمسرح الأوبرا. ويتعلق الأمر بجائزة أحسن موسيقى تصويرية لكمال كمال عن فيلم “العبد” للمخرج المغربي عبد الإله الجوهري، وجائزة أسبوع النقاد لفيلم “بين الأمواج” للمخرج الهادي أولاد محند،أكمل القراءة »
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