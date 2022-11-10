وطنية
غضب الموثقين متواصل
أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، غضب الموثقين بسبب تصريحاته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والتي أكد فيها أن وزارة العدل وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات. ودفعت تصريحات الوزير موثقي المجلس الجهوي بمراكش، خلال الجمعأكمل القراءة »
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