fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 9 ثواني
مهارات‭ ‬غريبة‭ ‬للاستيقاظ‭ ‬من‭ ‬الغيبوبة كشف‭ ‬رجل‭ ‬بريطاني‭ ‬كيف‭ ‬استيقظ‭ ‬من‭ ‬الغيبوبة‭ ‬بمهارات‭ ‬فنية‭ ‬جديدة‭ ‬حيرت‭ ‬الأطباء‭ ‬ودفعته‭ ‬إلى‭ ‬بدء‭ ‬مهنة‭ ‬جديدة‭ ‬نجارا‭ ‬وصانع‭ ‬نماذج‭. ‬وأمضى‭ ‬موي‭ ‬هانتر‭ (‬38عاما‭) ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬الغيبوبة،‭ ‬حيث‭ ‬توقف‭ ‬قلبه‭ ‬بعد‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابته‭ ‬بشكل‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬السحايا‭ ‬البكتيري‭ ‬والسل‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى