الصباح الفني
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مهارات غريبة للاستيقاظ من الغيبوبة كشف رجل بريطاني كيف استيقظ من الغيبوبة بمهارات فنية جديدة حيرت الأطباء ودفعته إلى بدء مهنة جديدة نجارا وصانع نماذج. وأمضى موي هانتر (38عاما) أكثر من شهر في الغيبوبة، حيث توقف قلبه بعد تشخيص إصابته بشكل نادر من التهاب السحايا البكتيري والسلأكمل القراءة »
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