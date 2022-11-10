fbpx
الصباح الفني

قالوا

منذ 3 ثواني
الهروي كتب‭ ‬الباحث‭ ‬السوسيولوجي‭ ‬الهادي‭ ‬الهروي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الإنسان‭ ‬مرآة‭ ‬وجوده‭. ‬مرآة‭ ‬منكسرة‭ ‬عكست‭ ‬سقطته‭ ‬الأبدية‭ ‬وفقدانه‭ ‬قدسيته‭”.‬ أحرار كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬لطيفة‭ ‬أحرار‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬المسرح‭ ‬وسيلة‭ ‬للحياة،‭ ‬السينما‭ ‬وسيلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاشتغال‭”.‬ الأغا كتب‭ ‬مصطفى‭ ‬الأغا‭  ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى