الصباح الفني
قالوا
الهروي كتب الباحث السوسيولوجي الهادي الهروي تدوينة جاء فيها “الإنسان مرآة وجوده. مرآة منكسرة عكست سقطته الأبدية وفقدانه قدسيته”. أحرار كتبت الفنانة لطيفة أحرار على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “المسرح وسيلة للحياة، السينما وسيلة من أجل الاشتغال”. الأغا كتب مصطفى الأغا تدوينة على “إنستغرام” جاء فيهاأكمل القراءة »
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