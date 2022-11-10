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الصباح الفني

زروال‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬الشعر‭ ‬المغربي

منذ 9 دقائق
رشيد‭ ‬زروال‭ ‬ ‭(‬خاص‭)‬
يفتتح‭ ‬الفنان‭ ‬والعازف‭ ‬رشيد‭ ‬زروال‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬الشعر‭ ‬المغربي‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل،‭ ‬إذ‭ ‬سيؤدي‭ ‬فيها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المعزوفات‭ ‬الموسيقية‭ ‬على‭ ‬آلة‭ ‬الناي‭.‬ وتتخلل‭ ‬فقرات‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬التظاهرة‭ ‬قراءات‭ ‬شعرية‭ ‬للشعراء‭ ‬عبد‭ ‬الدين‭ ‬حمروش‭ ‬وأمينة‭ ‬لمريني‭ ‬ومحمد‭ ‬الصابر،‭ ‬ثم‭ ‬حفل‭ ‬فني‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬الفنانة‭ ‬ماجدة‭ ‬اليحياوي‭أكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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