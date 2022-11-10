الصباح الفني
زروال في مهرجان الشعر المغربي
يفتتح الفنان والعازف رشيد زروال فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الشعر المغربي الأحد المقبل، إذ سيؤدي فيها مجموعة من المعزوفات الموسيقية على آلة الناي. وتتخلل فقرات أول أيام التظاهرة قراءات شعرية للشعراء عبد الدين حمروش وأمينة لمريني ومحمد الصابر، ثم حفل فني من توقيع الفنانة ماجدة اليحياويأكمل القراءة »
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