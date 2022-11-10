الرياضة
المنتخب النسوي يستعد لإيرلندا
تجمع إعدادي في غياب أبرز اللاعبات بسبب مشاركة الجيش في العصبة الإفريقية دخلت 23 لاعبة للمنتخب الوطني النسوي، في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، أول أمس (الثلاثاء)، استعدادا للمباراتين الإعداديتين أمام ايرلندا، تحضيرا لنهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها السنة المقبلة بأستراليا ونيوزيلندا. ويواجهأكمل القراءة »
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