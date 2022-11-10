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الرياضة

الاعتماد يحرم آسفي من 60 مليونا

منذ 14 ثانية
تقادم الوثيقة بعد مرور أربع سنوات منع صرف منحة الجماعة تفاجأ المكتب المسير لأولمبيك آسفي بمنعه من المنحة، التي يخصصها للفريق المجلس البلدي للمدينة. ووفق معطيات دقيقة حصلت عليها” الصباح” فإن القابض المحلي ومعه المصالح المختصة بالمجلس رفضوا إتمام إجراءات صرف هذه المنحة المقدرة ب60 مليون سنتيم،أكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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