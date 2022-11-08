وطنية
تصاميم تهيئة “معتقلة” باللجنة الوطنية
كشفت مصادر في وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، أن مديرية التعمير في الإدارة المركزية، أشرت على صدور 10 نسخ جديدة من تصاميم التهيئة، تهم مدنا كبرى، في انتظار تنزيل الباقي، كما وعدت بذلك الوزيرة الوصية على القطاع. ويتخوف منتخبون من تصفية حسابات داخل مديرية التعمير، ومن أنأكمل القراءة »
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