الرياضة
مورسيل ينقذ خريبكة والدريدي
الفريق أفلت من الهزيمة الرابعة بالميدان أمام طنجة أنقذ المدافع ياسين مورسيل فريقه أولمبيك خريبكة من الهزيمة الرابعة بالميدان، عندما سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع في مباراة اتحاد طنجة (1/1)، أول أمس الأحد، بملعب الفوسفاط، لحساب الدورة الثامنة من القسم الأول. وتحول مورسيل من الدفاعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا