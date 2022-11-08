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جماعات محمية من التفتيش

منذ 33 ثانية
غضب معارضات بسبب شطط رؤساء لم تطرق أبواب مكاتبهم أي لجنة منذ أكثر من عشر سنوات تلقت المصالح المركزية للداخلية شكايات من منتخبين وجمعيات مدنية، تكشف حصانة بعض الجماعات ضد كل لجان التفتيش، سواء منها التابعة للإدارة الترابية، أو حتى تلك المشكلة من قضاة المجالس الجهوية للحسابات،أكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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