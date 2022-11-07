الصباح الفني
قالوا
زيدان كتب الروائي المصري يوسف زيدان تدوينة جاء فيها “الذين يفكرون، وحيدون لأنهم فارقوا القطيع” مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “الضيق الذي يمر بك يحمل رسالة معناها: كن مترقبا للخير الذي سيأتيك”. راوية كتبت الممثلة فاطمة هراندي (راوية) تدوينة على “إنستغرام” جاءأكمل القراءة »
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