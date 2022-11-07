fbpx
الصباح الفني

قالوا

منذ 19 ثانية
أحلام مستغانمي (خاص)
زيدان كتب‭ ‬الروائي‭ ‬المصري‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الذين‭ ‬يفكرون،‭ ‬وحيدون‭ ‬لأنهم‭ ‬فارقوا‭ ‬القطيع‭” ‬ مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الضيق‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬بك‭ ‬يحمل‭ ‬رسالة‭ ‬معناها‭: ‬كن‭ ‬مترقبا‭ ‬للخير‭ ‬الذي‭ ‬سيأتيك‭”.‬ راوية كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فاطمة‭ ‬هراندي‭ (‬راوية‭) ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 19 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى