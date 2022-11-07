fbpx
الصباح الفني

جنات‭ ‬و‭”‬يا‭ ‬بختي‭ ‬بيه‭”‬

منذ 44 ثانية
بدأت‭ ‬الفنانة‭ ‬جنات‭ ‬مهيد‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لأحدث‭ ‬أعمالها‭ ‬الغنائية‭ ‬بعنوان‭ “‬يا‭ ‬بختي‭ ‬بيه‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تستعد‭ ‬لطرحها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬ وتقاسمت‭ ‬جنات‭ ‬مع‭ ‬متابعي‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬مقطعا‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الجديد،‭ ‬وأرفقته‭ ‬بتعليق‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬قريبا‭”.‬ ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أحيت‭ ‬جنات‭ ‬حفلا‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬الموسيقى‭ ‬العربية‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 44 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى