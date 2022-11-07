الصباح الفني
جنات و”يا بختي بيه”
بدأت الفنانة جنات مهيد في الترويج لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان “يا بختي بيه”، التي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة. وتقاسمت جنات مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” مقطعا من العمل الجديد، وأرفقته بتعليق جاء فيه “قريبا”. ومن جهة أخرى، أحيت جنات حفلا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربيةأكمل القراءة »
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