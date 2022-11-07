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وطنية

تحفيظ‭ ‬أراضي‭ ‬الصحراء‭ ‬يصل‭ ‬البرلمان

منذ دقيقة واحدة
نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد (أرشيف)
وصل‭ ‬ملف‭ ‬تحفيظ‭ ‬أراضي‭ ‬قبائل‭ ‬الصحراء‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان،‭ ‬إذ‭ ‬نقل‭ ‬ممثلو‭ ‬تنسيقية‭ ‬الوديان‭ ‬الثلاثة‭ (‬كلميم‭ ‬واد‭ ‬نون،‭ ‬والعيون‭ ‬الساقية‭ ‬الحمراء،‭ ‬والداخلة‭ ‬وادي‭ ‬الذهب‭)‬،‭ ‬ملفهم‭ ‬المطلبي‭ ‬إلى‭ ‬النائبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬نبيلة‭ ‬منيب،‭ ‬التي‭ ‬استقبلت،‭ ‬رفقة‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي،‭ ‬وفدا‭ ‬عن‭ ‬التنسيقية‭.‬ وكشفت‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الموحد،‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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