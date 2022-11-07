وطنية
تحفيظ أراضي الصحراء يصل البرلمان
وصل ملف تحفيظ أراضي قبائل الصحراء إلى البرلمان، إذ نقل ممثلو تنسيقية الوديان الثلاثة (كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب)، ملفهم المطلبي إلى النائبة البرلمانية نبيلة منيب، التي استقبلت، رفقة عضو من المكتب السياسي، وفدا عن التنسيقية. وكشفت مصادر “الصباح” أن الحزب الاشتراكي الموحد،أكمل القراءة »
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