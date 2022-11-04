بوريطة يستقبل وزير الدولة النيجري حاملا رسالة من الرئيس محمد بازوم إلى الملك

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، وزير الدولة وزير الطاقة والطاقات المتجددة بجمهورية النيجر، إبراهيم ياكوبو، حاملا رسالة من رئيس الجمهورية، محمد بازوم، إلى جلالة الملك محمد السادس.

وقال ياكوبو، في تصريح للصحافة، عقب محادثات أجراها مع بوريطة “أحمل رسالة من رئيس جمهورية النيجر إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.

وفي هذا السياق، أشاد الوزير النيجري بالعلاقات الممتازة والعريقة التي تجمع البلدين، والتي تتجسد في العديد من المجالات، مجددا التأكيد على “إرادة رئيس جمهورية النيجر بذل قصارى الجهود في سبيل تعميق هذه العلاقات وتوطيدها”.