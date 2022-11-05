fbpx
الصباح الفني

سلمى‭ ‬رشيد‭ ‬في‭ “‬الطوندونس‭”‬

منذ دقيقتين
سلمى‭ ‬رشيد‭(‬أرشيف‭)‬
أفرجت‭ ‬المغنية‭ ‬سلمى‭ ‬رشيد،‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬أعمالها‭ ‬الفنية،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بأغنية‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬جامي‭ ‬دو‭ ‬لافي‭”‬،‭ ‬طرحتها‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”.‬ وتعد‭ ‬الأغنية‭ ‬أول‭ ‬أغاني‭ ‬ألبوم‭ ‬رشيد‭ ‬الجديد،‭ ‬والذي‭ ‬اختارت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بعنوان‭ “‬نار‭”‬،‭ ‬ستطرح‭ ‬أغانيه‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي،‭ ‬وعلى‭ ‬مراحل‭.‬ واستطاعت‭ ‬أغنية‭ ‬رشيد‭ ‬الجديدة،‭ ‬تصدر‭ “‬الطوندونس‭”أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى