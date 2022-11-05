الصباح الفني
سلمى رشيد في “الطوندونس”
أفرجت المغنية سلمى رشيد، عن أحدث أعمالها الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “جامي دو لافي”، طرحتها على قناتها الخاصة على “يوتوب”. وتعد الأغنية أول أغاني ألبوم رشيد الجديد، والذي اختارت أن يكون بعنوان “نار”، ستطرح أغانيه بشكل تدريجي، وعلى مراحل. واستطاعت أغنية رشيد الجديدة، تصدر “الطوندونس”أكمل القراءة »
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