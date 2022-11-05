الرياضة
تحكيم جنوب إفريقي للجيش ودجوليبا
أسندت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم إدارة مباراة الجيش الملكي أمام دجوليبا المالي، المقرر إجراؤها الأربعاء المقبل، لحساب إياب الدور الثاني مكرر، من منافسات كأس “الكاف”، إلى طاقم تحكيم من جنوب إفريقيا. وعينت “كاف” الحكم جنوب إفريقي طوم إبونغيل، بمساعدة مواطنيه أتينكوسي ندونغيني وكغارا موكوينا، في الوقت الذيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا