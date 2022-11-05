الصباح الفني
الساروتي يلعب “الغميضة” في السجن
عرض مسرحي بمشاركة مهيول والسايح يواصل الفكاهي الشرقي الساروتي عرض عمله المسرحي الجديد بعنوان “الغميضة”، الذي سيكون من بين محطاته مركز الإصلاح والتهذيب ببنسليمان يوم عاشر نونبر الجاري. وقال الساروتي ل”الصباح” إنه سعيد بتقديم عرضه لفائدة هذه الفئة من المجتمع، التي هي في حاجة إلى فتح المجالأكمل القراءة »
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