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الصباح الفني

الساروتي‭ ‬يلعب‭ “‬الغميضة‭” ‬في‭ ‬السجن

منذ دقيقتين
عرض‭ ‬مسرحي‭ ‬بمشاركة‭ ‬مهيول‭ ‬والسايح يواصل‭ ‬الفكاهي‭ ‬الشرقي‭ ‬الساروتي‭ ‬عرض‭ ‬عمله‭ ‬المسرحي‭ ‬الجديد‭ ‬بعنوان‭ “‬الغميضة‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬محطاته‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتهذيب‭ ‬ببنسليمان‭ ‬يوم‭ ‬عاشر‭ ‬نونبر‭ ‬الجاري‭.‬ وقال‭ ‬الساروتي‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬إنه‭ ‬سعيد‭ ‬بتقديم‭ ‬عرضه‭ ‬لفائدة‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬المجتمع،‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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