وطنية
الشامي يكشف أسباب ارتفاع الأسعار
قال في تقرير مرفوع للملك إنه يتعين توزيع مساعدات على الفئات الهشة كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لـ 2021، الذي رفع إلى الملك، عن الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد، مبرزا أن أهمها كثرة الوسطاء، وإشكالية ضعف تنظيمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا