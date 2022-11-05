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وطنية

الشامي يكشف أسباب ارتفاع الأسعار

منذ دقيقتين
قال في تقرير مرفوع للملك إنه يتعين توزيع مساعدات على الفئات الهشة كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لـ 2021، الذي رفع إلى الملك، عن الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد، مبرزا أن أهمها كثرة الوسطاء، وإشكالية ضعف تنظيمأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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