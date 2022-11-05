الصباح الفني
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غرامة بسبب ولادة في طاكسي تعرضت أم، وضعت مولودتها في المقعد الخلفي لسيارة أجرة، لصدمة عندما أرسل لها السائق فاتورة تنظيف بقيمة 60 جنيهاً إسترلينيا بعد أيام من ولادتها. ودخلت فرح كاكانيندين، 26 عاما، بشكل غير متوقع في المخاض بعد خمس دقائق من رحلة طولها 13 ميلاأكمل القراءة »
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