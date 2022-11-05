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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
غرامة‭ ‬بسبب‭ ‬ولادة‭ ‬في‭ ‬طاكسي تعرضت‭ ‬أم،‭ ‬وضعت‭ ‬مولودتها‭ ‬في‭ ‬المقعد‭ ‬الخلفي‭ ‬لسيارة‭ ‬أجرة،‭ ‬لصدمة‭ ‬عندما‭ ‬أرسل‭ ‬لها‭ ‬السائق‭ ‬فاتورة‭ ‬تنظيف‭ ‬بقيمة‭ ‬60‭ ‬جنيهاً‭ ‬إسترلينيا‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬ولادتها‭. ‬ودخلت‭ ‬فرح‭ ‬كاكانيندين،‭ ‬26‭ ‬عاما،‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭ ‬في‭ ‬المخاض‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬طولها‭ ‬13‭ ‬ميلا‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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