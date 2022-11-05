الرياضة
فرصة أخيرة لانتخاب رئيس لخريبكة
يعقد أولمبيك خريبكة، جلسة تكميلية للجمع العام السنوي، لانتخاب مكتب مسير جديد، في 12 نونبر الجاري، بداية من الرابعة، بالمركب الثقافي بخريبكة. وأكد بلاغ أولمبيك خريبكة، أنه تكميلا للجمع العام العادي السنوي للموسم الرياضي (2021/2022)، المنعقد في 27 غشت الماضي، ونظرا للإكراهات الطارئة التي يعيشها الفريق، تقررأكمل القراءة »
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