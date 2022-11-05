الرياضة
الناصري يكافئ لاعبيه الموندياليين
وعدهم بتسلم المنحة كاملة في حال اختيارهم في لائحة الأسود تنازل سعيد الناصري، رئيس الوداد الرياضي، عن منحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، المخصصة للاعبين الذين يمثلون منتخبات بلدانهم في كأس العالم. وحسب معلومات “الصباح”، فإن الناصري وعد لاعبيه الدوليين، المرشحين للمشاركة في مونديال قطر، بمنحهم المنحة التيأكمل القراءة »
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