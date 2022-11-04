الكشفية الحسنية تعقد مؤتمرها الوطني ببوزنيقة

تعقد الكشفية الحسنية غدا (السبت) وبعد غد (الأحد) بالمركز الدولي للمؤتمرات ببوزنيقة، مؤتمرها الوطني الحادي عشر في ظرفية وطنية ودولية خاصة، تواجه فيها المملكة مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية، والتي شكلت منطلقات النموذج التنموي الجديد؛ والذي تعمل الكشفية الحسنية مع شركائها على المساهمة في تنزيله عبر تربية الفتية والشباب على قيم المواطنة الحقة، وما تقتضيه من مسؤولية اجتماعيةوالتشبث بالهوية الوطنية في اطار التنوع والغنى التقافي الذي يعرفه المغرب.

و سيناقش المؤتمرون، على امتداد يومين، 13 ورقة عمل تحدد الرؤية المستقبلية للجمعية والخطط الإستراتجية الناجعة لتحقيقها في تناغم تام مع المشاريع الحكومية والمؤسساتية التي تتشرف الكشفية الحسنية بالمساهمة فيها بما يخدم قضايا الوطن

ويتزامن المؤتمر مع احتفالات الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وهي مناسبة للتذكير بالدور الرأئد الذي لعبته الكشفيةالحسنية في تزويد الحركة الوطنية بقادة أشاوس قدموا أنفسهم فداء للوطن، وهي مناسبة كذلك للتعريف بالدور الذي قامت به الجمعية في المسيرة الخضراء وغيرها من المحطات الوطنية الخالدة.

وتعبر الجمعية عن انخراطها الدائم وعملها الدؤوب في المنتظمات والملتقيات الدولية والإقليمية الكشفية والشباببة بما يخدم مصالح الوطن في اطار الدبلوماسية الموازية، مع التأكيد على الوحدة الترابية للمملكة وعلى مقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لفض النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

يذكر أن المؤتمر سيعرف تجديد هياكل الجمعية عبر انتخاب مفوض عام و أعضاء المجلس الوطني والمجلس الأعلى ولجنة التحكيم، وسيحضر المؤتمر 300 مؤتمر و مؤتمرة يمثلون جهات المملكة.