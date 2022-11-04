كاتب عام سابق يجر جامعة الدراجات النارية للقضاء

الجعيدي قال إن القرارات المتخذة في حقه غير قانونية والرئيس يعتبر أن النزاع يتعلق بفترة المكتب السابق

اختار محسن الجعيدي، جر الجامعة الملكية لسباق الدراجات النارية، إلى القضاء، للطعن في قرار إعفائه من مهامه كاتبا عاما للمكتب المديري السابق، وتجميد نشاط ناديه الخاص لسنتين.

وقال الجعيدي في اتصال مع “الصباح”، إنه تم تجميد نشاط ناديه لسنتين، وإعفائه من منصبه، بعدما اختار تنظيم مسابقة ودية في بين الويدان قبل سنتين، لم يتم رفضها من قبل الجامعة.

وأوضح الجعيدي أنه استغرب للقرار الذي اتخذ من قبل المكتب المديري، دون منحه فرصة للاستماع إليه، مبرزا أن القانون لا يجبره على إبلاغ الجامعة بتنظيم مسابقة ودية، بما أنها تدريبية فقط، وهي النقطة التي استغلها المكتب لتوقيفه.

وبعد مراسلات للجامعة ووزارة الرياضة، للطعن واستئناف القرار من قبله، وبعد عدم الاستجابة لطلباته، قرر اللجوء للقضاء من أجل إنصافه، معتبرا أن المكتب المديري وبناء على القانون الأساسي، غير مخول له بإصدار قرارات تأديبية في حقه بهذا الشكل، وأن دوره هو التسيير فقط.

وردا على ذلك، قال سعيد مجاد، رئيس الجامعة، في اتصال مع “الصباح”، إن هذا الموضوع لا يهم مكتبه المسير الحالي، الذي استهل مهامه في 2021، علما أن قرار التوقيف اتخذ قبل ذلك، رغم أنه كان ضمن أعضاء المكتب المديري السابق.

وأوضح مجاد أنه لا علاقة بينه وبين الجعيدي ولا مشكلة معه، إذ توقف من قبل الرئيس السابق، وأنه بعدما أصبح رئيسا تفحص كل الملفات الموجودة بالجامعة، وتبين أنه تم توقيفه “بسبب تزوير”.

وقال مجاد إن الجعيدي تحدى الجامعة ونظم مسابقة خاصة بناديه خارج برنامج بطولة المغرب، إذ طلب منه وديا وقفها، لكنه رفض الامتثال، مضيفا أن المكتب المديري اتخذ القرار لأن الخطأ كان “فادحا”، مضيفا أن الجامعة راسلت الوزارة بهذا الشأن.

ونفى مجاد أن يكون الجعيدي قد راسل الجامعة منذ صعوده رئيسا، مبرزا أنه تم كتابة محضر في الجمع العام بضرورة توقيفه، متسائلا عن سبب غياب المعني بالأمر طيلة هذه الفترة.

وحول وصل إيداع نادي الجعيدي، قال مجاد إن الكاتب العام السابق لم يكن لديه وصل إيداع من 2014، قبل أن يتوصل بوثيقة أخيرا عبر البريد الإلكتروني للجامعة، متسائلا ما الجدوى منها.