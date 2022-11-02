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التامك: أشعر بـ “الحكرة”
استاء من ضعف ميزانية السجون وانتقد ضعف أجور الموظفين وتعرضهم لاعتداءات انتقد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ضعف الميزانية المخصصة لمؤسسته في مشروع قانون مالية 2023، مقارنة مع السنوات الماضية. وقال التامك، أثناء تقديم الميزانية القطاعية لمؤسسته، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب،أكمل القراءة »
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