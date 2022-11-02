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اغتصاب في دروس الدعم

منذ 17 ثانية
هزت فضيحة جنسية منطقة مولاي إدريس زرهون، ضواحي مكناس، بعد اعتقال طالب جامعي، متهم باستغلال 10 تلميذات جنسيا، تتراوح أعمارهن ما بين 8 سنوات و11 سنة، يدرسن في مدرسة ابتدائية، بعد استدراجهن إلى شقته، بحجة تقديم دروس الدعم لهن مجانا في مختلف المواد. وأحيل المتهم، البالغ منأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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