الأولى
اغتصاب في دروس الدعم
هزت فضيحة جنسية منطقة مولاي إدريس زرهون، ضواحي مكناس، بعد اعتقال طالب جامعي، متهم باستغلال 10 تلميذات جنسيا، تتراوح أعمارهن ما بين 8 سنوات و11 سنة، يدرسن في مدرسة ابتدائية، بعد استدراجهن إلى شقته، بحجة تقديم دروس الدعم لهن مجانا في مختلف المواد. وأحيل المتهم، البالغ منأكمل القراءة »
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