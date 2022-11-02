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الجنس يطيح بمسؤول بالعدل والإحسان
مرة أخرى، يسقط قيادي من جماعة العدل والإحسان، في المحظور، بعد أن أطاحت عناصر الشرطة القضائية بمكناس، أول أمس (الاثنين)، بالمسؤول الأول عن الجماعة بجهة فاس مكناس، متلبسا بممارسة الجنس مع مطلقة داخل سيارته، بمكان معزول بأحد الأحياء الشعبية. وعلمت “الصباح”، من مصادر عليمة، أن عناصر الشرطةأكمل القراءة »
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