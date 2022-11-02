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قمة الشتات في بلاد “الكابرانات”

منذ 53 ثانية
Tunisia's Minister of Foreign Affairs Othman Jarendi (C), chairs the opening session of the preparatory meeting of Arab foreign ministers on October 29, 2022 in Algerian capital Algiers, ahead of next week's summit of heads of Arab states. (Photo by FETHI BELAID / AFP)
سيل من الاستفزازات المقصودة والأجندات المشبوهة تسبب في غياب الرموز واغتيال حلم الوحدة تأكدت مخاوف قادة الدول العربية، التي أعلنت عدم مشاركتها في قمة «الكابرانات» بالجارة الشرقية، التي فشلت قبل أن تبدأ بسبب سيل استفزازات مقصودة ومحاولات فرض أجندات مشبوهة منذ بداية الترتيبات الإعدادية، الأمر الذي نجمأكمل القراءة »

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منذ 54 ثانية


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