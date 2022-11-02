الأولى
قمة الشتات في بلاد “الكابرانات”
سيل من الاستفزازات المقصودة والأجندات المشبوهة تسبب في غياب الرموز واغتيال حلم الوحدة تأكدت مخاوف قادة الدول العربية، التي أعلنت عدم مشاركتها في قمة «الكابرانات» بالجارة الشرقية، التي فشلت قبل أن تبدأ بسبب سيل استفزازات مقصودة ومحاولات فرض أجندات مشبوهة منذ بداية الترتيبات الإعدادية، الأمر الذي نجمأكمل القراءة »
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