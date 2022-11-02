الأولى
اختفاء قروض بـ 8857 مليارا
مديونية الأسر ارتفعت خلال خمس سنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة القروض تلتهم ما بين 40 في المائة و50 من مداخيل أزيد من نصف المقترضين أبانت المعطيات التي كشف عنها بنك المغرب ارتفاع حجم القروض معلقة الأداء بـ 4 ملايير درهم، مقارنة مع حجمها، خلال السنة الماضية،أكمل القراءة »
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