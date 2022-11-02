حوادث
إيقاف متورطين في الاختطاف ببني ملال
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، الجمعة والسبت الماضيين، من إيقاف متورطين في استعمال العنف ضد شخص آخر واختطافه للتنكيل به بعد أن أبدى مقاومة لهما. ويتعلق الأمر بمشتبه فيهما يبلغان من العمر 33 سنة و45، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز، والضربأكمل القراءة »
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